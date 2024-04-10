林口CPP廠火災影響空氣品質 南亞：致最高歉意

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（中央社記者賴言曦台北10日電）南亞塑膠林口廠區CPP工廠7日凌晨火警，導致周邊區域空氣品質不佳。南亞今天表示，經查核，空氣品質監測值皆在正常範圍，CPP工廠內也未運作公共危險物品，對於煙塵在大氣擴散過程中，造成民眾恐慌與不便，致上最高歉意。

南亞塑膠林口廠區CPP工廠7日凌晨火警，導致該廠初估損失PP原料100噸、CPP膜成品200噸，損失金額約新台幣1430萬元，並導致新北市林口、泰山與桃園龜山等區域有空污異味。

南亞今天透過新聞稿補充說明，指出林口廠區CPP工廠內部使用聚丙烯99%及少量碳氫化合物助劑1%作為原料，產出聚丙烯薄膜成品；經燃燒會排放出二氧化碳、水及煙塵等物質，環境部化學署及新北市環保局於工廠周圍與下風處布點監測，空氣品質監測值皆在正常範圍。

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南亞指出，CPP工廠是一般塑膠加工製程，包含製造、儲存、處理及產出廢棄物等階段，皆無運作公共危險物品。新北市消防局危管科8日會同經發局等7名稽查員入廠聯合稽查，查核結果為CPP工廠未運作公共危險物品，且林口廠區其他工廠的公共危險物品種類、存放位置、數量、倍數均正常，與申報資料一致。

南亞表示，這次火警事故產生的廢氣雖經主管機關環保部門監測濃度均在正常範圍內，但煙塵於大氣擴散過程中，造成民眾恐慌與不便，致上最高歉意。同時對參與救災的消防隊、環保監測相關人員及地方各級民代關心與指導，表達謝意及敬意。（編輯：張良知、蘇志宗）1130410