擴大補助兒童發展評估 逾4萬人受惠把握早療黃金期

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（中央社記者陳婕翎台北11日電）兒童發展遲緩及早診斷、接受早期療育，對日後發展相當重要。國健署今天公布擴大補助兒童發展聯評重點中心，增加服務量能，減少等待期，預估4.5萬人受惠，把握早療黃金期。

依據衛生福利部社會及家庭署公布「發展遲緩兒童早期療育服務個案通報概況」，民國112年疑似發展遲緩兒童通報數增加至3萬4781人，較10年前成長8成，顯示兒童發展評估需求逐年增加。

衛福部國民健康署婦幼健康組簡任技正林真夙今天告訴中央社記者，發現台灣孩子若出現疑似發展遲緩跡象，等待評估需排隊，希望提高發展評估量能及可近性，減少等待期，再擴大補助全國10家兒童發展聯評重點中心，加上地方自行補助評估醫院，服務量能可達4.5萬人。

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發展遲緩的孩子早期仔細評估，把握介入治療黃金期，對於改善發展非常重要，林口長庚兒童神經內科主治醫師林光麟表示，過去疑似發展遲緩的孩子評估確實要排隊排很久，今年評估服務擴大非常多能量，相信有助改善，但等待期可以縮短多少，仍待新制上路持續觀察。

過去家長常有「大隻雞慢啼」的觀念，輕忽孩子發展異常，嬰幼兒大腦發展的黃金高峰期約落在0至3歲，神經系統可塑性大。林光麟提醒，兒童健康手冊都有每個時期發展里程碑提示，家長平時應多觀察孩子成長狀況，若發現疑似異狀可與兒科醫師討論，避免錯失治療良機。（編輯：張雅淨）1130411