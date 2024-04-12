更多編輯台推薦新聞：
MLB掀投手受傷潮1年多來38人開刀 投球時鐘疑元凶之一
運動

MLB掀投手受傷潮1年多來38人開刀 投球時鐘疑元凶之一

搜救犬訓練上千小時成救災要角 需愛吃愛玩經得起山豬挑釁
生活

搜救犬訓練上千小時成救災要角 需愛吃愛玩經得起山豬挑釁

日本2024書店大獎揭曉 宮島未奈出道作「奪取天下的少女」獲選
文化

日本2024書店大獎揭曉 宮島未奈出道作「奪取天下的少女」獲選

NBA塞爾蒂克單場0罰史上第1隊 對公鹿之戰僅2罰寫紀錄
運動

NBA塞爾蒂克單場0罰史上第1隊 對公鹿之戰僅2罰寫紀錄

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
水原一平涉冒用身分詐欺遭美檢起訴 大谷翔平列被害人
首頁 / 生活
開箱老照片
新聞專題
開箱老照片
首頁 / 生活

開箱老照片》台語影后白蘭

2024/4/12 07:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
影星白蘭與中央電影公司簽訂演員合約後留影。（中央社檔案照片）
影星白蘭與中央電影公司簽訂演員合約後留影。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站）1967年（民國56年）4月12日：有「台語影后」之譽的影星白蘭，與中央電影公司簽訂演員合約，每年為中影拍攝兩部影片。

白蘭本名傅錦滿，17歲踏入影壇，31歲息影，共拍攝了156部台語片、10部國語片，並以《君在何處》一片成為「台語影后」。

不過，當時片商一味趕拍，造成部分台語片製片水準低落，無法維持品質，觀眾逐漸流失，張美瑤、游娟、柯俊雄等知名的台語片藝人陸續轉入國片的行列。

白蘭也在1967年加盟中影，首部國片是《生命之歌》。息影前的作品為由李行導演、獲得1969年第15屆亞洲影展最佳影片的《玉觀音》。

至於大家耳熟能詳的台灣老字號品牌「白蘭」洗衣系列，則是國聯工業公司（前身為利台化工）在1969年藉白蘭的高知名度為名及請其代言，讓品牌一炮而紅。

想看更多白蘭的照片，立即到中央社影像空間。1130412

1965年6月22日台語影片展覽會在台北市中華體育館舉行頒獎典禮。白蘭（右）、陳揚（左）分獲最佳女主角獎、最佳男主角獎。（中央社檔案照片）
1965年6月22日台語影片展覽會在台北市中華體育館舉行頒獎典禮。白蘭（右）、陳揚（左）分獲最佳女主角獎、最佳男主角獎。（中央社檔案照片）
開箱老照片
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
172.30.142.17