開箱老照片》台語影后白蘭

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（中央社網站）1967年（民國56年）4月12日：有「台語影后」之譽的影星白蘭，與中央電影公司簽訂演員合約，每年為中影拍攝兩部影片。

白蘭本名傅錦滿，17歲踏入影壇，31歲息影，共拍攝了156部台語片、10部國語片，並以《君在何處》一片成為「台語影后」。

不過，當時片商一味趕拍，造成部分台語片製片水準低落，無法維持品質，觀眾逐漸流失，張美瑤、游娟、柯俊雄等知名的台語片藝人陸續轉入國片的行列。

白蘭也在1967年加盟中影，首部國片是《生命之歌》。息影前的作品為由李行導演、獲得1969年第15屆亞洲影展最佳影片的《玉觀音》。

至於大家耳熟能詳的台灣老字號品牌「白蘭」洗衣系列，則是國聯工業公司（前身為利台化工）在1969年藉白蘭的高知名度為名及請其代言，讓品牌一炮而紅。

想看更多白蘭的照片，立即到中央社影像空間。1130412