開箱老照片》世界第一部32位元桌上型電腦

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（中央社網站）1983年（民國72年）4月13日：世界第一部32位元（HP32-BIT）桌上型電腦在台北展出。

世界上第一部電腦是由美國人毛琪雷（Dr.John W.Mauchly）與愛克特（J.Presper Echert）在1946年發明，以真空管為電子元件，體積非常龐大和耗電，散熱不易。

之後電腦邁入電晶體（1959-1964）和積體電路（1965-1970）時代 ，隨著需要更多的運算效率，1970年後開啟超大型積體電路時代。

1968年惠普公司在廣告中將其產品Hewlett-Packard 9100A稱為「個人電腦」； 1983年4月13日在台首次展示。

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