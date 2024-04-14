開箱老照片》百年本土飲料黑松汽水

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（中央社網站）1995年（民國84年）4月14日：以產製汽水聞名的黑松飲料股份有限公司，在凱悅飯店舉行創立70週年酒會。

碳酸飲料在台灣的發展主要是從日治時代開始，成立於1925年的黑松企業，創辦人為張文杞，一開始是以「富士牌」汽水、「三手牌」彈珠汽水為商標，1931年更名為「黑松牌」，但因戰爭一度失去經營主權。

二戰後，本土汽水業重新回到市場，「黑松牌」汽水也在1946年7月26日復業，改組為「進馨汽水有限公司」，設計皇冠式瓶蓋圖案作為黑松的商標圖。1950年黑松汽水的姊妹品牌「黑松沙士」上市，為台灣本土的經典飲料之一，1988年開始以「年輕、夢想、行動、希望」作為廣告訴求，並結合音樂行銷成功開創市場，包括張雨生、F.I.R.、五月天等，膾炙人口廣告歌曲迄今仍為人所傳唱。

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圖為黑松公司慶祝創立80週年在中壢廠舉行黑松飲料博物館揭幕儀式，董事長張道炷豎起大拇指，強調黑松是台灣「最老牌汽水」。（中央社檔案照片）