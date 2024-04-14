毛孩新職崛起 溝通師、行為治療師為人寵共好發聲

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（中央社記者陳婕翎台北14日電）毛孩經濟崛起，寵物溝通師、寵物行為治療師等新行業誕生，因愛小動物的心，希望透過專業「轉譯」將毛孩一舉一動化為人類語言，說出寵物需求，改善同居生活，為人寵共好發聲。

說再見是生命最難的一堂課，人與人之間如此，對寵物與主人更是這樣，人們用後天學習的語言、文字道別，小動物們以本能交流，寵物溝通作為橋梁，串聯起不同物種間不一樣的互動，讓毛孩臨終前的道愛、道謝與道別得以傳遞，這是寵物溝通師Pin（化名）的日常。

想更了解毛小孩，讓共同生活更好，身為毛孩媽的Pin展開特別的寵物溝通之旅。從2017年開始接觸，當初資訊少，Pin看書自學，以動物本能交流方式進行思想，與寵物對話，練習過程察覺天分，隨著開始幫助別人與毛孩，互相理解的喜悅，讓她興起以此為職業的念頭。

對近期投入臨終寵物溝通的Pin而言，難忘一隻認識很久、即將臨終的貓咪，為了告別展開交流，貓咪「聊」了很多生活細節，比如喜歡坐在專屬寶座和「爸爸」一起看電視，希望日常可以維持下去，每一個被貓咪牢記心中的小確幸沖淡了悲傷，卻讓離情依依更深刻。

華語地區寵物溝通尚無完整培訓體系，沒有業界考核制度，都是師徒制，Pin曾參加工作坊和老師學習，「老師傳授宗教層面，不是我的興趣」，宗教與魔法系統以信仰與通靈訓練，重視心靈成長進修，以Pin的觀察，多數台灣寵物溝通師一開始都是從宗教、身心靈系統入門。

心理潛意識系統是寵物溝通另一門派，重視直覺，研習動物行為與心理學，Pin就是其中一員，她說，心理潛意識重視動物透過本能傳遞訊息的驗證與真實性，在意訊息代表意思，希望提供實質交流。「我很開心有機會投身這個領域」，這份工作讓人類與寵物互相理解。

同樣愛著小動物的首名華人動物行為學家戴更基，看診時認真閱讀表單，一次耗時40至60分鐘，那是寵物主人4小時用心填寫問卷，1.5至2小時的看診，全家人都須到場，因行為治療不像外科手術，行為問題牽涉寵物出生、主人居家環境、對待方式，及這輩子所經歷事件。

戴更基1997年起投入動物行為治療領域，他拿著存了多年的百萬存款，遠赴美國、澳洲拜師，「大家都笑我傻，學了沒有用的東西」，在所有人都認為動物行為只是訓練的年代，他先一步領悟動物行為是醫學，動物行為治療透過環境控管、藥物與行為矯正等，類似人類的精神科。

就像人們心理出狀況，造成行為問題，應該掛號身心科，戴更基說，以動物行為治療而言，比如有隻狗每當敲門就會咬人，行為醫學會採取避免敲門與藥物控制，此後主人能明顯感受到寵物大幅改善，再透過餵食等放鬆練習，慢慢教小狗遇到敲門就回房間，避免咬人事件再發生。

戴更基見證動物行為治療觀念漸漸走進亞洲，但台灣多數人仍認為怪怪的毛小孩要訓練，寵物心情卻未被接住。

他看過太多寵物活在不安陰影之下，如在診間遇過分離焦慮症長達9年的狗，主人離家，就躲進衣櫥，不吃不喝，主人外出8小時就痛苦8小時，「不能怪主人，主人不懂」。

雖然台灣有許多人投入動物行為治療，但正規者少之又少，戴更基認為，行為醫學是最難的，非常細緻，學習5年以上才能簡單開藥，「我花了20多年，還覺得遠遠不夠」，每年北美、歐盟名師檢討會都不缺席，不斷地學習成了動物行為治療者的修行之路。（編輯：陳政偉）1130414

為了想更了解毛小孩，讓共同生活更好，身為毛孩媽的寵物溝通師Pin（圖）展開特別的寵物溝通之旅，從2017年開始接觸，靠著看書自學，以動物本能交流方式進行思想，與寵物對話。（Pin提供）中央社記者陳婕翎傳真 113年4月14日