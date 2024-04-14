基隆公立、非營利幼兒園啟動招生 共1700名額

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（中央社記者王朝鈺基隆14日電）基隆市政府將於5月4日和5月5日辦理113學年度公立幼兒園、非營利幼兒園及職場中心招生登記，預計開放1700個招生名額，各幼兒園將於4月22日至4月26日開放參觀。

市府教育處今天表示，將於5月4日上午9時至下午3時，及5月5日上午9時至中午12時辦理招生登記，共有44間公立幼兒園、7間非營利幼兒園及5間職場中心，預計開放1700個招生名額，招生資訊4月15日起陸續寄至幼兒家中，相關電子檔也可至基隆市幼兒教保資訊網下載。

教育處表示，凡是民國107年9月2日至111年9月1日間出生幼兒，戶口設籍基隆市，都可於登記時間至「基隆市公共化幼兒園及職場中心線上招生系統」登記。

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教育處指出，具有優先入園資格幼兒，因為須審查證明文件，請家長持戶口名簿正本、家長監護人印章及相關資格證明文件，於登記時間到幼兒園現場登記報名。

教育處學前暨選聘科長謝仲威指出，低收、中低收、身心障礙、原住民、特殊境遇、身心障礙者子女，及父母原屬國為外國籍、育有3胎以上子女家庭、兄弟姊妹已入園或入校幼兒，都具有優先入園資格，請符合資格家長在登記日前備齊身分文件，以免影響權益。（編輯：方沛清）1130414