多雲到晴局部短暫雨 金馬易有低雲霧

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北15日電）中央氣象署表示，今天會有道鋒面來到台灣北部海面，鋒面本身結構較差，不過會讓台灣附近水氣略增多，除花東有零星短暫陣雨外，大台北也有機會出現零星降雨，其他地區為多雲到晴，午後東北部地區及西半部山區有局部短暫陣雨。

白天溫暖偏熱，各地高溫普遍都可以來到攝氏30至34度，尤其南部近山區會更高一些，有機會達到36度左右或以上，外出請注意防曬並多補充水分，至於各地低溫約23至25度。

金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊。

由於近期餘震頻繁，再加上山區降雨機率較高，若非必要請避免前往山區活動，行經山區路段應提高警覺，做好防護措施，留意土石鬆軟、地滑、崩坍及落石，並注意自身安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天滯留鋒面前緣，環境風場為西南風，中部以北位於下風處，污染物稍易累積；金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度；花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門為「普通」等級；詳查https://www.moenv.gov.tw。（編輯：張銘坤）1130415