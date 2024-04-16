農產電商推「從心出花」 花蓮特產滿5百送1百

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（中央社記者楊淑閔台北16日電）4月3日花蓮強震導致農產銷售受阻，農業部今天表示，彙集台灣農產嘉年華、農良直賣所、買魚去、鱻魚購4大電商推出「從心出花」花蓮農特產行銷專區，單筆買滿新台幣500元送100元。

農業部發布新聞稿指出，為協助花蓮強震後的農產銷售，已集結「台灣農產嘉年華」、「農良直賣所」、「買魚去」及「鱻魚購」4大電商平台官網設置「從心出花」花蓮農漁特產品行銷專區，銷售受地震災情影響的花蓮地區農民生產的生鮮農產品、漁產品及農產加工產品。

活動自即日起至6月30日展開，每單筆消費滿500元可獲100元現金折扣、折價券、紅利點數或等值商品。

農業部漁業署指出，「買魚去」及「鱻魚購」加碼搭配母親節檔期，即日起至5月31日分別推出滿1000元每週抽好禮、結帳輸入折扣碼享88元折扣等優惠 。

「台灣優果鮮販企業團購平台」也有活動推出，農業部表示，為鼓勵企業團購花蓮米、大西瓜等花蓮在地農產品，已規劃促銷及運費優惠措施，呼籲企業共襄盛舉協助花蓮農民穩定收益。

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另外，農糧署已啟動「蘇花公路中斷農產品運費補助作業程序」，協助花蓮地區農民團體辦理蔬果共同運銷運送北部批發市場；以及正與通路業者合作，協助媒合花蓮農民團體上架銷售優質蔬果。

以上5個電商平台，農業部提供連結如下：「台灣農產嘉年華」（https://farmersbuy.cas.org.tw/#/）、「農良直賣所」（https://www.afasale.tw/）、「買魚去」（https://gofish.atri.org.tw/index_page）、「鱻魚購」（https://fishgo.atri.org.tw/）、「台灣優果鮮販企業團購平台」（https://ofresh.atri.org.tw/）。（編輯：張雅淨）1130416