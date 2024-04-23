大林慈濟導入生成式AI病歷摘要系統 醫療邁新紀元

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（中央社記者蔡智明嘉義縣23日電）嘉義大林慈濟醫院近日攜手杏碩資訊公司，成功開發生成式AI病歷摘要系統，能夠一鍵生成每週及出院病歷摘要，大幅提升醫療文件處理效率與正確性，讓台灣醫療科技邁入新紀元。

大林慈濟醫院今天召開「開發生成式AI病歷摘要系統」記者會，院長賴寧生致詞表示，院方與杏碩資訊合作開發生成式AI病歷摘要系統，快速且精準輔助醫療臨床工作，簡化流程、節省人力，增加醫護人員照顧病人時間，提高醫療照護品質。

大林慈濟醫院智慧醫療創新中心主任林庭光表示，開發團隊在生成式AI指令的設計上耗費大量時間，透過涵蓋範圍廣、複雜度高的各類案例，訓練AI生成精確到位的病歷摘要，並與醫師反覆驗證，確保最終產出能符合專業醫師撰寫的病歷摘要標準。

心臟內科醫師李禎元表示，這套AI新系統對病人住院歷程有整體性理解，能有條理地按醫療時間序、事件重要性與因果關係將每日病歷彙整成出院摘要，對主治醫師、住院醫師及專科護理師都有極大幫助。

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李禎元說，以往如果病人住院超過2週甚至1個月，期間可能接受多次抽血檢驗、影像檢查、手術等過程，就得花費較多人工時間完成出院病歷摘要，並且須反覆檢查是否遺漏重要細節；現在藉由AI新系統產生摘要文本的骨幹後再微調，能節省大量時間，讓工作更有效率，不再枯燥。

林庭光說，杏碩資訊投入眾多資源與嘉義大林慈濟團隊深入合作，開發「生成式AI病歷摘要系統」，已讓台灣醫療科技邁入新紀元；未來醫院也將深度整合AI，重新架構醫療服務，從病人與使用者角度去思考，提供更人性化醫療服務。（編輯：陳仁華）1130423