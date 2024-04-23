高雄增7例本土登革熱 左營、苓雅有家庭群聚

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄23日電）高雄市新增7例登革熱本土病例，高雄今年截至22日有133例本土登革熱，其中左營、苓雅區發生家庭群聚。高市衛生局表示，確診個案周邊環境發現高達14處孳生病媒蚊孑孓。

衛生局透過新聞稿表示，目前社區尚有登革熱病例，分析病毒株不論第一或第二型皆與去年相同，顯示為去年疫情的延續。

高市防疫人員在20日至22日，於疫情發生地區確診個案住家及周邊高風險場域巡檢環境，發現高達14處孳生病媒蚊孑孓，態樣包含水桶、花瓶容器、各式底盤、屋簷排水槽等，且於現場捕獲斑蚊成蚊。

衛生局指出，部分發生疫情的社區住家周邊也查獲環境髒亂，顯示民眾未持續落實環境清理，產生積水孳生病媒蚊造成疫情復燃。衛生局提醒，完成緊急防治後民眾若未持續落實環境管理，而孳生病媒蚊，將會導致疫情再發生。

衛生局呼籲民眾提高警覺，定時清除積水，尤其是阻塞的屋簷排水槽可能孳生大量蚊蟲，民眾應定期檢查並積極清疏，防範積水養蚊；並配合市府防疫政策，以清零為防治目標。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

衛生局提醒，今年南部呈暖冬狀態，缺乏持續低溫，病媒蚊持續活躍。近一週氣溫更飆升至攝氏32度，且將降雨蚊蟲更加快速生長，如未清除孳生源，經查獲孳生病媒蚊幼蟲，最高處新台幣1萬5000元罰鍰。

為鼓勵民眾配合防疫，自小港國際機場入境的旅客如有發燒症狀，且配合登革熱NS1快篩及配合相關防疫措施，可獲500元禮券。若跟團出國至東南亞等國家民眾，有發燒等症狀就醫或主動通報衛生所，且完成採檢和配合衛生所疫調，可獲500元禮券，後續經確診另可獲2500元獎勵。（編輯：郭諭儒）1130423