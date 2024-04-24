烏克蘭媒體拜訪中央社 加強台烏報導、防範假訊息

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涉己新聞

（中央社記者王心妤台北24日電）烏克蘭基輔獨立報記者Asami Terajima與烏克蘭之聲編輯Mariia Makarovych今天拜訪中央通訊社，期待加強台烏之間報導且注意防範中國假訊息攻擊，並和國際保持暢通交流。

烏克蘭之聲編輯同時也是烏克蘭自由民主聯盟駐東亞辦公室代表Mariia Makarovych，今天和基輔獨立報記者Asami Terajima上午拜訪中央社副社長陳正杰和新聞部總編輯王思捷。

Mariia Makarovych表示，自俄羅斯全面入侵烏克蘭後，烏克蘭對台灣有更多認識，也了解台灣是烏克蘭的重要夥伴，而媒體宣傳是重要管道，不少烏克蘭媒體對於跟台灣媒體合作有很高的興趣，其中不乏在民間有80%至90％的高支持度的媒體，像是廣播電台Kyiv FM、Army FM等，而烏克蘭人對台灣了解得越多，就越有可能更近一步的合作，像是設立辦事處等。

陳正杰表示，中央社對於雙邊媒體合作相當有興趣，這不只能讓兩邊人民更好的相互了解，就像烏克蘭面臨俄羅斯、而台灣需要面臨中國的威脅，這會形成一種共鳴，讓彼此覺得不孤單。

Mariia Makarovych指出，烏克蘭民間現在對中國的信任度持續降低，對台灣關注度不斷增加，像是有烏克蘭媒體2、3年前製作關於台灣的專題並沒有太大迴響，但今年製作中國國家主席習近平想統一台灣的相關影片，就算在新年期間，仍收到成千上萬的回饋。

對談中也提到假訊息充斥的議題，Mariia Makarovych指出，操縱並傳遞假訊息是一個全球性的問題，而她來到台灣後發現，俄羅斯對烏克蘭做的假訊息傳遞，和中國對台灣做很相似，像是「兩邊團結起來會更加強大」等。

Mariia Makarovych表示，俄羅斯全面入侵之前，烏克蘭對於假訊息傳播並沒有太大防備心，導致俄烏戰爭開打後，並沒有太多國際支持，在假訊息攻防戰上，烏克蘭開始得太晚，而台灣應該要注意這一點，不只是國內的宣傳，也要注意國際的交流，遇到入侵狀況時，國際夥伴們能給予巨大幫助。（編輯：龍柏安）1130424

烏克蘭之聲編輯Mariia Makarovych於24日上午拜訪中央通訊社時表示，自俄羅斯全面入侵烏克蘭後，烏克蘭對台灣有更多認識，也了解台灣是烏克蘭的重要夥伴。中央社記者張新偉攝 113年4月24日