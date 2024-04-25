何佩珊將掌勞動部 許銘春：她對勞動事務不陌生

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（中央社記者吳欣紜台北25日電）行政院副秘書長何佩珊內定接任勞動部長，現任勞動部長許銘春今天說，何佩珊對許多勞動法案推動都有參與、對勞動事務不陌生，相信接任後可以無縫接軌。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請許銘春進行業務報告，許銘春會前接受媒體聯訪針對 何佩珊 何佩珊小檔案 生日：1967年12月29日

學歷：輔仁大學大眾傳播系

經歷：行政院政務副秘書長、民進黨團總召柯建銘辦公室主任、民進黨政策委員會副執行長 看更多 關閉 將接任勞動部長一事回應。

許銘春說，她在擔任勞動部長任內跟何佩珊認識，不僅是好同事也是好姐妹，勞動部有很多法案，包含派遣勞工權益入勞基法、中高齡就業法、勞工職業災害保險保護法及最低工資法等，這些法案在行政院跟立法院討論時，何佩珊都有參與其中，也協助朝野立委了解法案核心價值等。

許銘春提到，包含疫情間的紓困補貼、每年最低工資調整，勞保撥補等議題在與行政院討論時，何佩珊也都在場，所以何佩珊都暸解勞動部政策內涵也會協助跟地方政府說明。

對於何佩珊要接勞動部長，許銘春坦言很高興，因為何佩珊對勞動政策不陌生，從過去的背景跟近年在行政院的職務看來，應該可以無縫接軌。

許銘春也跟勞工喊話，「阿春部長可以做那麼久是因為有廣大勞工的支持」，也希望勞工可以做何佩珊的堅強後盾，讓何佩珊為勞工站出立場、跟資方對話來爭取勞工權益。

對於有勞工團體質疑何佩珊曾經主導修惡勞基法、背叛勞工，許銘春說，以自己近年跟何佩珊的互動，何佩珊對勞工的疼惜跟權益是非常支持的，法案討論過程中難免有不同意見，「至少我任內她都是為勞方權益考量」。

許銘春也提到，包含高齡化、少子化造成的缺工問題、社會保險等，都是未來部長要去面對的，這是不容易的議題，但相信何佩珊會依其經驗跟智慧來處理。

被問及520之後的規劃，許銘春也說，目前還沒想那麼多，自己就任勞動部長6年多，會先休息一下然後想想自己壯世代第三人生要做什麼。（編輯：李錫璋）1130425