聯電捐款整修 清華大學劉炯朗館完工啟用

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（中央社記者魯鋼駿新竹市25日電）為緬懷2020年辭世的清大前校長劉炯朗，聯華電子公司於2021年捐款給國立清華大學，整建校內資電館，並在整修後更名為「劉炯朗館」，今天完工啟用。

清華大學舉辦「劉炯朗館完工啟用典禮」，聯華電子董事長洪嘉聰、劉炯朗夫人張韻詩、清華大學校長高為元、清大前校長賀陳弘等人到場剪綵。

高為元致詞表示，常聽學校教職員分享「劉前校長非常幽默，笑口常開」，希望以後有更多機會到劉炯朗館典藏室，透過劉炯朗的著作學習，也感謝聯華電子的捐贈，希望未來能與聯電一起培育更多人才。

洪嘉聰表示，劉炯朗與聯電淵源極深，曾任聯電獨董及董事達15年，對董事會治理貢獻良多，目前聯電董事會9名成員中有2席為清華教授，截至目前已有2000多名清華校友加入聯電，且聯電與清大長期進行產學合作計畫案，聯電與清大密不可分。

洪嘉聰指出，除捐款整修「劉炯朗館」，聯電也從去年起捐助清大「聯電劉炯朗博士生獎學金」，鼓勵並協助優秀博士人才發展及投注創新研究，進而為台灣半導體產業奠定基礎和競爭力。

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清大提供新聞資料表示，劉炯朗館翻修工程包括大樓外牆翻新，改善水電設施、換新冷氣空調設備、及洗手間全面翻新，館外廣場增設座椅區，讓學生可以進行小組討論及舉辦營隊等活動，室內1樓設典藏室，展示劉炯朗著作供師生自由閱覽。

清大指出，劉炯朗館大廳還有1面能呈現雙重影像的雷射浮雕牆，從右方可看到劉前校長開朗慈祥的面容，左方則顯現他最知名的離散數學公式，是1件別具意義的公共藝術品。（編輯：方沛清）1130425