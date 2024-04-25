租屋電費更合理 內政部修契約規定5月底送政院核定

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（中央社記者陳俊華台北25日電）為防止房東超收電費，內政部長林右昌今天表示，已研擬修正「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」中有關租屋電費計收規定，昨天起預告20天，預計5月底前報行政院核定後公告施行。

林右昌透過新聞稿表示，針對租屋族反映，部分房東以台電公司的最高級距每度電價金額，向房客收取不合理電費的爭議，已研擬修正「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」中，有關租屋電費計收的規定。

林右昌說明，這次修正內容有兩大重點。首先，在「租約電費計收標準」部分，如果房東房客雙方約定，是按「用電度數」計算電費，每度電價將不得超過租屋處電費單的「當期每度平均電價」，且屋外公共設施的電費如未分攤併入租屋處的電費內，房東也不得額外收取。

林右昌提到，如果房東與房客雙方不是約定按「用電度數」計費，則房東所收取的電費，將不得超過電費單的「當期電費總額」。

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林右昌指出，其次，在「租屋電費資訊」部分，增訂房東有義務提供或授權房客，向台電公司申請查詢電費資訊，讓房客也能知道「當期每度平均電價」或「電費總額」等相關資訊。

林右昌解釋，草案預告期間從4月24日到5月14日止，如有任何意見歡迎向內政部提出，預計5月底前將報行政院核定，並在核定後盡速正式公告施行。在正式公告施行前，房東與房客在訂約時，也可以參考新制規定約定電費計收標準，讓租屋電費收取更合理公平，電費資訊也更透明。（編輯：張若瑤）1130425