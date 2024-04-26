勞動部：112年移工失聯數較111年趨緩

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（中央社記者吳欣紜台北26日電）解決失聯移工問題，勞動部108年提出草案送行政院，將加重處罰非法僱用者，勞動部今天說，移工失聯原因多元，從預防面、裁罰面加強措施，去年失聯數已較111年趨緩。

失聯移工滯台逾8.5萬人，勞動部勞動力發展署108年提出就業服務法修法草案，將加重處罰非法僱用者，也規劃加重非法媒介罰則3倍，提高為最高新台幣150萬元，並改依涉案人數裁罰。

聯合報今天報導，移工團體認為失聯肇因勞動條件太差、雇主團體認為缺工才不得以聘僱失聯移工，勞動部則發出新聞稿指出，移工失聯原因包括經濟因素、勞動條件、雇主不當對待、非法媒介等。

勞動部說，移工失聯人數上升主因110年至111年疫情期間，各國邊境管制及航班減少，新移工無法引進、屆滿移工難以出境，勞動力市場供需失衡，也不利失聯遣返作業，但疫情後已正常引進、遣返恢復常態。

勞動部也強調，去年從預防面、查處面及裁罰面加強各項措施，112年度移工失聯發生3萬1556人，已較111年度失聯4萬1203人趨緩。

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勞動部表示，112年度共查獲失聯移工2萬7048人、非法雇主2999人、非法仲介506人，另外，從今年1月至2月當期發生失聯3650人，也較112年同期6197人下降。

勞動部指出，已持續和移民署及國安團隊合作，113年度截至2月底，已查獲失聯移工5095人、非法雇主439人，將持續結合移民署及國安團隊合作查處並加速遣返，勞動部也有提供檢舉非法雇主及非法媒介者檢舉獎金，核發每案獎金新台幣5000元至7萬元不等，鼓勵民眾檢舉。（編輯：陳政偉）1130426