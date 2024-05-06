府城16歲成年禮搬到美國 親子共享溫馨時刻

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（中央社記者林宏翰洛杉磯5日專電）大洛杉磯台灣人社區最近幾週舉行「台美人傳統週」系列活動，今天有一場16歲成年禮，讓親子間有機會互道感謝，共享溫馨時刻。

今天有12名在美國長大、年近16歲的青年學子在大洛杉磯台灣會館，參加「台美人傳統週」系列活動「16歲成年禮」。

活動總召冉瑞宜向記者表示，成年禮活動參考台南七娘媽「做16歲」成年禮精神，延續台灣傳統，也針對這些在美國長大的新一代台美人（台裔美國人）稍有改良。

活動過程中，12名年輕學子上台，由父母或長輩別上胸花。之後子女與雙親一起坐下來摺紙，動手製作主辦單位從台南空運來、紙板做成的七娘亭。另外父母與子女各自寫下卡片，寫下祝福語感謝。

這12名年近16歲的青少年，都是參加僑委會海外青年文化大使（FASCA）學員，利用課餘時間，研習父母親與家庭所傳承的台灣文化。

將滿16歲、目前就讀10年級的劉藺誼能說流利中文。母親林沁潔說，女兒從小就接受英文與華語雙語教育，希望她跟台灣家人有共同語言。劉藺誼說，參加FASCA的課程後，覺得與家人的感情更近了。

還有參與活動的一家人說，這個年紀的孩子與父母相處時間越來越少，今天的活動讓孩子與父母有機會寫卡片，表達平時難以說出口的感謝。（編輯：張芷瑄）1130506