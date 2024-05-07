福隆沙雕季攜LINE FRIENDS主題 5/31起開展

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北7日電）一年一度的福隆沙雕季今年預計5月31日開展，今年以「LINE FRIENDS夏日明星派對」為主題，展出40座沙雕，熊大、兔兔等角色都將現身。

夏日旅遊旺季即將到來，一年一度的福隆沙雕季預計5月31日開展，福容大飯店發布新聞稿表示，東北角福隆的活動一波接一波，2024福隆國際沙雕藝術季，將於5月31日迎來「LINE FRIENDS夏日明星派對」主題展，將展出超過40座大型沙雕，包含熊大、兔兔、莎莉、BT21等熱門角色都將化身為沙雕主角。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

除此之外，由Skyline Film屋頂電影院舉辦的「Skyline Film By Sea福隆海灘電影院」將在6月底於福隆沙灘星光登場，旅客可以在夜裡微風吹拂的沙灘上，靜靜享受夜裡海邊的電影時光。

2024福隆生活節預計6月起至9月，推出一系列草地音樂會、文創市集以及自行車遊程體驗活動，今年度更加入了夜間星空導覽以及購物抽好禮等活動一系列的夏季活動，以及萬眾矚目的貢寮國際海洋音樂祭，預計將在7月中旬於福隆海水浴場舉辦。（編輯：李亨山）1130507