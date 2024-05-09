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黑冠麻鷺築巢喜迎4寶 台南水道博物館分享超萌畫面

2024/5/9 13:20（5/9 13:42 更新）
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台南山上花園水道博物館園區有一對黑冠麻鷺在樹上築巢下蛋，4顆蛋陸續孵化，館方架設監控設備擷取育雛畫面分享。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年5月9日
台南山上花園水道博物館園區有一對黑冠麻鷺在樹上築巢下蛋，4顆蛋陸續孵化，館方架設監控設備擷取育雛畫面分享。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年5月9日
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（中央社記者楊思瑞台南9日電）台南山上花園水道博物館園區有1對黑冠麻鷺在樹上築巢下蛋，館方架設監控設備觀察，至今4顆蛋陸續順利孵化，館方擷取育雛畫面上網分享，不少網友關心，敲碗盼開線上直播。

台南市政府文化局發布新聞稿指出，館方發現這對黑冠麻鷺樹上築巢後，與台南市野生動物保育學會及攀樹團體合作，架設即時監控設備觀察過程，期間曾遇風雨及松鼠等侵擾，一度擔心無法順利孵化，所幸第1顆蛋於4日孵化後，另外3顆也陸續孵出幼鳥，館方喜迎新生命。

台南市野生動物保育學會總幹事曾翌碩表示，理論上黑冠麻鷺1天生1顆蛋，孵化期也會間隔，孵化成功率則與親鳥經驗、天候及環境因素有關，工作人員發現幼鳥努力破殼而出時，鳥爸爸在旁邊不停移動身體，有時幫忙啄開鳥殼，也會將鳥殼叨起丟出巢外，相當特別。

文化局指出，水道博物館園區廣達30公頃，有豐富自然資源，是許多動、植物棲身場所，每到春季鳥類繁殖期，常吸引不同禽鳥築巢，也有遊客在園區內目擊朱鸝、黃鸝、鳳頭蒼鷹、領角鴞等珍貴鳥類出現。

館方人員表示，此次透過錄影設備遠端觀察黑冠麻鷺家族，不會對打擾黑冠麻鷺日常生活，並在第一時間擷取有趣或重要片段，於粉專開設「每日麻鷺」專欄，讓民眾一起追蹤育雛現況，學習生命教育。

館方指出，由於過程相當有趣，不少網友留言希望能夠即時觀看麻鷺育雛過程，但受限於軟硬體設備無法馬上提供，目前正設法擴充，希望能儘快提供線上直播，讓更多人一起來關心。（編輯：陳仁華）1130509

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