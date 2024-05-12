宜蘭綠博閉幕 童玩節7/6接棒登場

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣12日電）2024宜蘭綠色博覽會今天閉幕。縣府表示。44天的綠博活動為宜蘭帶來約3億元經濟效益，縣內觀光活動將由7月6日登場的宜蘭國際童玩藝術節接棒，將帶給遊客不同感受。

宜蘭綠博是縣內重大觀光旗艦活動之一，於每年春天舉辦。今年活動從3月30日到5月12日在蘇澳武荖坑風景區登場，活動主題是「地球學院」，園區匯聚各領域關於永續議題，並推出互動遊戲及相關展示。

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縣府今天晚間發布新聞稿表示，今年綠博共吸引近43萬3300人次入園，其中約22萬人次為外縣市遊客。從相關的經濟效益評估分析，今年外縣市遊客的住宿消費雖明顯減少，但餐飲購物的消費相對增加，初步推估在綠博為期44天活動期間，為宜蘭縣創造約新台幣3億元的觀光周邊經濟效益。

縣府指出，綠博閉幕也象徵著宜蘭夏季旗艦活動2024宜蘭童玩節即將接棒。今年童玩節將於7月6日到8月18日，於冬山河親水公園登場，今年活動主題是「童玩的多重宇宙」，屆時將帶給遊客全新的夏季觀光內容。（編輯：李錫璋）1130512