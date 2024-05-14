上半年最大旅展 華航首祭不限航點機票2名額各6張

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（中央社記者汪淑芬台北14日電）台北國際觀光博覽會將於5月31日登場，為期4天，這是上半年台灣最大旅展。華航祭出的最大獎比以往更有誘因，有2個名額，每人可獨得6張經濟艙全球不限航點來回機票。

華航台北分公司今天舉行記者會，宣布台北國際觀光博覽會（TTE）華航線上旅展於15日開跑，將送出超級夢幻大獎「全球不限航點來回機票」，幸運得主可於今年7至12月，每月任選1個華航航點，完成環遊世界夢想，活動時間到6月10日。

華航表示，線上旅展提供精選航點82折起優惠，未稅來回機票馬尼拉、宿霧、新加坡最低不到新台幣6000元，首爾只要6068元起、福岡7708元起，還可搭配熊本或鹿兒島行程進出；北海道未稅最低1萬5555元起；澳洲全面下殺85折起；華航歐洲6大航點全面87折起。

今年美國航線最熱鬧的是西雅圖，華航7月14日將首航，線上旅展推出台北-西雅圖來回未稅最低2萬2092元，含稅最低2萬9552元。

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長榮航空昨天也宣布，即日起至6月6日深夜11時59分，購買2025年2月28日前從台灣地區出發至指定航線，可享最低優惠72折起，其中台北-西雅圖來回最低2萬8571元。

除「全球不限航點來回機票」外，華航線上旅展提供的購買機票大獎，還有「美國西雅圖首航機票」、「日本大九州任一航點機票」等，以及多樣異業合作好禮，包括「福華飯店行政套房住宿/自助吧餐券」、「momo購物網空氣清淨機」、「中華電信日韓漫遊序號」、「Uber APP指定機場行程優惠序號」。（編輯：張雅淨）1130514