近3成長者有身體功能異常 LINE可評估及早介入

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（中央社記者陳婕翎台北20日電）台灣在明年邁入超高齡社會，國內調查發現，近3成長者至少1項以上身體功能異常，國健署建置「長者量6力」LINE官方帳號，民眾透過手機就可進行身體功能評估，早期發現異常，及早介入。

「長者量6力」，是銀髮浪潮之下，民眾都應該熟知的新口號，由世界衛生組織（WHO）提出，長者身心功能可透過適當介入策略，達到維持或回復，進而預防及延緩失能發生，明確點出「認知、行動、營養、視力、聽力及憂鬱（情緒）」是維持生活品質不可或缺6項能力。

據民國112年醫事機構的服務結果顯示，台灣22.7萬名長者發現至少1項以上異常者約6.6萬名，異常率近3成。衛生福利部國民健康署今天透過新聞稿分享提升服務可近性新方法，民眾只要使用熟悉的LINE聊天APP也能輕鬆評估，讓長輩居家評估，可早期發現異常，及早介入措施。

「長者量6力」LINE官方帳號使用簡單，藉由設計互動遊戲，進行檢測身體功能，國健署表示，若長輩無智慧型手機也不必擔心，可經由家屬協助註冊後，即可線上評估。每支手機可註冊5名長者，透過切換功能，可同時保留不同長輩資訊，滿足家中有多名長輩的需求。

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「長者量6力」LINE官方帳號，還擁有多元語音評估功能，配合4種不同語言的語音功能，分別有國語、台語、客語及英語，讓不識字及不方便閱讀的長者，選擇熟悉的語言進行評估。國健署說，依據長者6力進行健康資訊分類內容，包含短影音、微電影等，有助長輩輕鬆瀏覽。

另外，透過資源地圖整合，方便查詢居家附近的功能評估及社區課程、活動服務據點。國健署提醒，若評估發現異常，建議點選資源地圖查詢居家附近有提供長者功能評估的醫療院所，由專業醫護人員協助長者檢視或評估異常原因，將結果連結個人評測紀錄，方便自我健康管理。（編輯：李亨山）1130520