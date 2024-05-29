綠盟籲藍營不應草率修法延役核電 浪費公共資源

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（中央社記者張雄風台北29日電）綠盟今天呼籲國民黨，核電不應只為了延役而延役，更不該在缺乏專業的論述草率修法，國會應為人民安全把關，不該浪費時間和公共資源討論不切實際的老舊核電延役。

立法院教育文化委員會今天邀請核安會以「展望全球核能發電趨勢，我國核電廠延役推動現況暨發展新型核能成為永續能源之規劃」為題進行專題報告。

綠色公民行動聯盟今天發布新聞稿批評，這場由國民黨召開，並刻意以核電廠延役為主題的會議中，支持延役的國民黨立委整場並未提及老舊核電的安全問題以及核廢料如何處理，凸顯只是為了延役而延役，甚至打算無視安全考量，政治攻擊口水戰多過於專業討論。

綠盟表示，國民黨提出修法草案，意圖降低延役年限，為老舊核電解套，說是參考美國審查標準，事實上美國在延役核電廠的程序中，多次忽略掉科學家呼籲反應爐老化可能帶來的風險，審查標準過於寬鬆，絕非是最嚴謹的參考標準。

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綠盟提到，若要延役應重新進行環評審查，最新的地質調查，如何提升耐震係數，有多少設備要更新汰換，反應爐老化的現況為何，要編列多少預算，能否確保安全等關鍵問題，國民黨都閉口不提。

從核廢料處理的觀點來看，綠盟說，延役核電將產生更多核廢料，對於核廢料處置的溝通更加困難，因為核廢料的數量是說服處置場所在地的重要數據，若未來核廢料會持續增加，恐難以說服當地社區，也難以尋找核廢料最終處置場。（編輯：陳政偉）1130529