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開箱老照片》台北大空襲50週年 第二高女校友來台追悼罹難校長

2024/5/31 07:00
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一名日籍校友雙手合十，虔敬地悼念死於轟炸的台北第二高女校長。中央社記者王遠茂攝 84年5月31日
一名日籍校友雙手合十，虔敬地悼念死於轟炸的台北第二高女校長。中央社記者王遠茂攝 84年5月31日
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（中央社網站）1995年（民國84年）5月31日：台北大空襲50週年，台北第二高女畢業校友來台，悼念死於轟炸的校長。

二戰末期，美軍對當時是日本南進基地的台灣發動密集空襲，1945年5月31日的「台北大空襲」，造成空前浩劫，包含總督府（今總統府）、龍山寺在內的多處建物皆嚴重毀損，位於城南的台北第二高等女學校幾乎全被炸毀，校長也不幸罹難。

戰後國民政府遷台，均先使用日治時期的廳舍建築來辦公，台北第二高女校舍先後作為農林處、水利署，1958年立法院遷入，第二高女當年的校舍，成為今日的議場。

如今接待重要外賓、舉行立法院長就職宣示的二樓會客室，以前是校長室；立法院中庭則曾是第二高女操場。過去常有第二高女的校友組團來台灣「開同學會」，順道來立法院懷想當年校園模樣。

想看更多台北第二高女、立法院的照片，立即到中央社影像空間。1130531

立法院主體建築原為日治時期台北第二高女校舍，目前留存之西、南側L型磚構造建築，仍保留原有材料與構造。如今直有草皮的中庭曾是第二高女操場，左下方白色建築處則是當年游泳池所在地。中央社記者曾盈瑜攝　104年10月31日
立法院主體建築原為日治時期台北第二高女校舍，目前留存之西、南側L型磚構造建築，仍保留原有材料與構造。如今直有草皮的中庭曾是第二高女操場，左下方白色建築處則是當年游泳池所在地。中央社記者曾盈瑜攝　104年10月31日
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