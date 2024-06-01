開箱老照片》台北市第一座天主教堂重建落成

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（中央社網站）1961年（民國50年）6月1日：天主教台北總主教區「聖母無原罪主教座堂」重建落成。

鄰近寧夏夜市入口、靜修高中旁的「聖母無原罪堂」，是台北市內第一座天主教堂，開教迄今已一百多年。

這座教堂前身是日治時期的「蓬萊町大聖堂」，於1914年建成，融合尖塔與穹頂等哥德式及文藝復興風格，是當時台北最宏偉的建築之一。1945年5月31日，美軍派出多架飛機空襲台灣，高聳醒目的尖塔成為主要攻擊目標，教堂當場被炸毀，僅留下斷垣殘壁。

戰爭結束後，教堂仍是一片廢墟。教友出錢出力，在旁以木板搭建簡易教堂，經過多方奔走推動，1959年在原址重建聖母無原罪堂，並於1961年落成，至今靜靜地矗立在民生西路，陪伴著大台北地區的教友們。

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