彰化2牧場雞蛋藥物殘留遭罰 4月複檢合格

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（中央社記者鄭維真彰化縣3日電）彰化2家牧場國產雞蛋被驗出不得檢出的動物用藥，縣府4月獲報後進行飼料逆向追蹤，並將雞蛋採樣複檢，均未檢出藥物殘留，但因衛生單位檢出藥物殘留事實，依法各開罰3萬元。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布衛生單位檢測禽畜水產品藥物殘留，彰化瑞成畜牧場的國產雞蛋（紅）被驗出不得檢出的氟甲磺氯黴素（Florfenicol）0.010ppm，使用過量可能對消化系統有影響。

永裕畜牧場國產雞蛋在不得檢出的乃卡巴精（Nicarbazin）項目被檢出0.009ppm，高劑量可能傷害腎臟。

彰化縣衛生局發布訊息指出，此案為今年3月份執行市售雞蛋抽驗，抽驗結果2件不符動物用藥殘留標準規定，均移請縣府農業處辦理。該案雞蛋總計下架回收1406顆，均已報廢銷毀。

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縣府農業處畜產科表示，4月10日至畜牧場進行飼料逆向追蹤採樣，送驗結果皆未檢出藥物殘留，業者向縣府人員稱3月的飼料幾乎已吃完。

縣府動物防疫所告訴中央社記者，動防所人員前往2家畜牧場清查，瑞成現場約有2萬5000餘顆雞蛋，永裕約有3萬4000餘顆，4月8日皆進行移動管制，9日採樣複檢送驗，10日結果為陰性並解除移動管制，因有被衛生單位檢出藥物殘留事實，依據動物用藥品管理法各裁罰3萬元。（編輯：謝雅竹）1130603