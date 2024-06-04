開箱老照片》台北賓館開放民眾參觀
2024/6/4 07:00（6/4 07:59 更新）
（中央社網站）2006年（民國95年）6月4日：歷史悠久的台北賓館對外開放。
沿著凱達格蘭大道行走，可看見一座被高聳圍牆環繞的神祕建築，它是現今國家招待外賓的場所－台北賓館。
台北賓館最早落成於1901年，原為日治時期的台灣總督官邸，也有接待日本皇族的功能，後來成為昭和天皇的裕仁皇太子訪台時，就曾下榻在此。
國民政府遷台後，曾短暫作為省主席官邸，1950年改稱台北賓館，是舉行國宴、接待外賓的重要場所，前英國首相特拉斯、前日本首相麻生太郎、前美國眾議院議長裴洛西等人訪台時，都曾受邀在此宴會。
2001年起，台北賓館因建築損壞嚴重而重新整建，2006年整修完成並正式對外開放，目前每月固定開放一次，讓民眾得以一睹台北賓館的神祕面貌。
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