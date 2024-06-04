救國團暑期推3488梯次營隊 帶青年體驗休閒、減碳

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（中央社記者許秩維台北4日電）暑假將至，中國青年救國團今年推出8大類、3488梯次的暑期活動，活動內容涵蓋休閒、永續減碳、志願服務等，希望帶領青年感受與人和大自然之間的連結。

救國團今天發布新聞稿指出，救國團於今年暑假規劃生態休閒、山野健身、觀摩交流、經典復刻、專題認證、遊學世界、知識領導、志願服務等8大類、3488梯次、5萬6145人次的營隊，活動內容涵蓋休閒健身體能運動、SDGs永續發展減碳生活等。

救國團提到，今年暑假各單位主推戶外探索、室內學習、運動健康、森林療育等各類夏令營等；另外，還推出STEAM教育多元成長營隊、馬來西亞沙巴海外營隊、日本東京及九州青年海外活動、協助大學生至馬來西亞參與國際志工等。

救國團主任葛永光表示，各項戶外活動以青少年的身心健康為唯一優先，不但要讓青少年享受暑假生活，也透過體驗與引導，帶領青少年思考生命的價值，感受人與人、人與大自然之間的連結。

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葛永光提及，近日媒體報導，國內遲緩兒通報個案在過去12年增加1倍以上，主因包括「環境剝奪」，也就是家長太主動替孩子解決問題和「3C保母」的影響，救國團希望透過營隊引導孩子，除了善用手機學習，更要好好把握學習成長的機會。

救國團今年4月也與新光國際集團關係企業新光匯盈永續股份有限公司合作，正式成立「救國團永續發展研究院」，未來除了強化永續經營，也會將「聯合國永續發展SDGs」植入營隊和公益服務當中，將各項暑期營隊打造成SDGs永續發展目標的實踐舞台。（編輯：張雅淨）1130604