端午連假桃機總運量將逾65萬人次 前3天為高峰

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（中央社記者葉臻桃園機場6日電）桃園機場公司今天說，端午疏運期間自7日起至11日共5天，桃園機場預計總運量逾65.5萬人次；高峰日預計落在7日至9日，每天平均約13萬人次，建議旅客提早3小時到機場。

桃園國際機場股份有限公司表示，出境的尖峰時段（以航班起降時間為準）為上午7時至10時、下午1時至4時、晚間11時至12時；入境的尖峰時段（以航班起降時間為準）為凌晨5時至6時、下午1時至5時、晚間8時至10時。

機場公司表示，已在5月28日邀集航空公司、地勤公司、CIQS（海關、證照查驗、檢疫、安全檢查）、聯外交通及商業廠商等單位進行端午疏運整備會議，檢視疏運人力、安檢查驗服務能量等，並視每日航班運量滾動調整。

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機場公司呼籲旅客出發前先向航空公司確認班機情形並提早3小時抵達機場，團體旅客可多加利用第2航廈5樓空間集合，報到後儘早完成安檢通關程序，保留後續充裕登機時間；旅客可多利用手機、網路報到、新世代證照查驗e-Gate等方式。

機場公司也說，交通部分包括機場捷運、客運巴士、排班計程車及租賃車等，將視人潮狀況彈性調整班次頻率：民眾可先下載桃園機場官方APP，或透過桃園機場官網查詢詳細狀況，即時掌握交通及停車場剩餘車位動態、桃園機場LINE也提供機器人智能導引。（編輯：方沛清）1130606