興大懷璧獎成立11年 創辦人75歲再捐百萬延續理念

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（中央社記者趙麗妍台中7日電）中興大學懷璧獎由前校長李德財11年前募集1500萬元創辦，已選拔39名得主，今年他再捐100萬元，作為送給自己的75歲生日禮延續理念，引發迴響，未來8年懷璧獎資金已到位。

中興大學今天發布新聞稿指出，興大前校長中研院士李德財在民國102年創辦中興大學懷璧獎，用來鼓勵45歲以下具研究潛力的年輕學者。日前舉辦交流會，李德財與歷屆得獎者出席交流。

去年8月校長詹富智上任後，接棒傳承對傑出年輕學者的支持，積極為懷璧獎募款，今年3月獲財團法人煦陽温和大地教育基金會執行長温若芬響應支持，捐款新台幣500萬元，應經系林英祥允諾捐款15萬元美金（約新台幣484多萬元），李德財也加碼捐款100萬元。

詹富智表示，獲獎者皆為各領域佼佼者，今年興大共有4名學者獲得國科會傑出研究獎，其中2名也是懷璧獎得主。懷璧獎選拔十分嚴謹且競爭激烈，能脫穎而出非常不易。

李德財指出，初任校長時，在4名初中同學的支持下，以「1964級大同初中12班」名義捐助500萬元創立懷璧獎，之後持續募資至1500萬。今年4月他送給自己一份75歲生日禮物，即是再次捐款100萬元，希望延續當初創辦獎項的理念，他鼓勵年輕學者，背負更多責任，作為他人表率。

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温若芬為興大校友，她表示，財團法人煦陽温和大地教育基金會創立的目的即是希望能回饋社會，並長期致力於協助大學教育優質化，基金會願意與興大一起扶持有潛力的年輕學者，提供他們精神與經濟上的支持。

多名懷璧獎得主均表示，研究路上遭受許多挫折，懷璧獎對於萌芽教師來說是很大的鼓勵，讓年輕老師有勇氣挑戰未來。當研究過程中失去信心，懷璧獎就是一劑強心針，強化投身學術研究的志向。（編輯：郭諭儒）1130607