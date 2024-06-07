台灣因晶片成世界焦點 觀光署推夏季旅展搶印尼客

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（中央社記者李宗憲雅加達7日專電）觀光署今天開始在雅加達舉行3天的展銷會，邀請旅行社、航空公司和銀行業者推出台灣旅遊商品和回饋方案。駐印尼代表陳忠表示，台灣因電腦展而聚集資訊業的大人物，他鼓勵印尼關心科技發展的民眾赴台灣了解AI發展。

爲拓展印尼赴台灣旅遊的觀光市場，觀光署今天起一連三天在雅加達Emporium Pluit購物中心舉行主題展銷會，以台灣特色結合文化創意推出各項赴台旅遊的產品，並免費提供台灣特色涼麵、烤番薯和地瓜球，吸引許多在商場逛街的印尼民眾。

台灣最近因台北電腦展集結資訊業的大人物，受到全球矚目。駐印尼代表陳忠今天表示，AI第四波工業革命正在台灣風起雲湧，他說：「我鼓勵印尼關心科技發展的朋友（到台灣），（現在）是去了解AI發展最好的時機。」

陳忠補充，台灣正值夏季，不僅有繡球花，還有熱鬧的熱氣球節，推薦可以到台灣來一場特色山海之旅，及品嚐清涼爽口的台灣涼麵。

觀光署駐雅加達服務處主任周士弼則指出，印尼人口約2.7億，人口排名世界第4，穆斯林人口更居世界之冠。近年，台灣不僅積極推動友善穆斯林環境，更整合台灣觀光圈的特色資源，規劃出更豐富的穆斯林友善主題之旅，包括多樣化的穆斯林美食餐廳等。

他認為，印尼當地華人市場仍有很大的開發空間，像是「企業會議旅遊、家庭精緻團及健檢療育之旅等，都是值得投入的主流標的」。

印尼旅遊業者告訴中央社，台灣的阿里山、清境農場和日月潭都是印尼遊客喜歡的旅遊景點，另外台灣的夜市美食也非常吸引人，特別是涼麵等消暑的食物。

印尼旅行社業者朱帝（Jonathan Jodie）說：「對印尼人而言，他們最喜歡南投的日月潭，因為那裡的自然美景很有名，另外夏天也會有很多活動，像是可以看到熱氣球等。」

另一旅行社業者桑妮雅（Sania）則表示，台灣的清境農場是主推的旅遊景點之一，遊客除了可以體驗餵羊農場，還能購買很多綿羊系列的產品，深受印尼人歡迎。

觀光署駐雅加達服務處表示，7日至9日在Emporium Pluit購物中心的「Taiwan-Waves of wonder」驚喜無限主題展銷會，是以Taiwan Cool為規劃軸心，邀請11家印尼知名旅行社、6家航空公司，以及印尼最大銀行之一BCA攜手合作，推出創新旅遊商品與專屬回饋方案。（編輯：高照芬）1130607

駐印尼代表陳忠（中）及觀光署駐雅加達服務處主任周士弼（左）出席在雅加達舉行的「Taiwan-Waves of wonder」驚喜無限主題展銷會，並品嚐會場提供的台灣特色小吃地瓜球。中央社記者李宗憲雅加達攝 113年6月7日

「Taiwan-Waves of wonder」驚喜無限主題展銷會上，印尼民眾詢問業者有關台灣的旅遊行程。印尼業者指出，台灣的阿里山、清境農場和日月潭都是印尼遊客喜歡的旅遊景點。中央社記者李宗憲雅加達攝 113年6月7日

印尼旅遊業者推出各種台灣套裝旅遊產品，希望透過優惠價格吸引民眾赴台灣旅遊。中央社記者李宗憲雅加達攝 113年6月7日