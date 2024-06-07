安得烈協會打包500箱食物 將赴偏鄉儲存利災援

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北7日電）安得烈慈善協會表示，志工完成500箱「安心食物箱」，近期將連同礦泉水分送南投、高雄、屏東等縣市部落災害潛勢地區及蘭嶼、綠島儲存，超前部署避免當地逢災而物資短缺。

會址設於新北市新莊區的社團法人安得烈慈善協會今天發布新聞指出，天然災害易造成地區交通中斷，物資無法第一時間援助災區。協會超前部署，針對災害潛勢地區及高風險地區成立救濟物資儲存據點，預先儲存「安心食物箱」及礦泉水。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

安得烈慈善協會執行長羅紹和表示，長期推動「食物銀行計畫」，考量救災物資方便與實用性，依據災民需要組合成「安心食物箱」提供沖泡飲品、粥品、肉鬆、罐頭、調理包、麵條、白米、麥片、餅乾等物資。

他說，協會今天動員志工打包、共裝箱500箱，將擇日提前送往各縣市山區部落與離島，確保災情發生時，災區民眾可立即獲得救援物資，避免斷炊及缺水。（編輯：戴光育）1130607