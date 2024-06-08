中油綠島加油站漏油苯超標294倍 6月完成污染改善

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（中央社記者吳欣紜台北8日電）台東縣綠島中油加油站民國107年發生漏油事件，導致地下水苯超標294倍，歷經5年多時間整治污染，終於在6月6日完成，經環境部公告解除污染整治場址列管。

台東縣綠島中油加油站107年發生漏油事故，經當時的環保署檢測，雖然土壤檢測都未超過管制標準，但地下水卻有苯、總石油碳氫化合物、甲基第三丁基醚、甲苯及萘等5項化學物質超標，其中苯更超標達294倍，中油也因此被開罰及負上污染改善責任。

環境部發布新聞稿指出，中油綠島漁港加油站發生漏油事故後，環境部隨即啟動緊急應變調查污染情形，經查證屬實並於同年10月11日經台東縣政府公告為地下水污染控制場址及地下水污染管制區，後於同年12月25日又公告為地下水污染整治場址。

環境部表示，後續在台東縣政府環境保護局監督下，中油公司提出整治計畫並進行改善，整治期間也定期邀集專家學者召開會議，督促中油改善及預防二次污染，而中油在環保局嚴格監督下，也依核定的污染改善期程進行整治。

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環境部說，歷經5年時間，現在綠島漁港加油站已經完成污染改善，也經過台東縣政府環境保護局驗證通過，已經於6日公告解除污染整治場址列管，總費用約新台幣2700萬元。

環境部指出，加油站因地下形式儲油槽發生洩漏不易察覺，已經推動加油站定期監測申報並落實自主管理，以預防土壤及地下水污染，確保土地永續利用，共同維護土壤及地下水品質。（編輯：陳政偉）1130608