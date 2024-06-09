中油10日起汽柴油各漲1角 95無鉛汽油每公升30.8元

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（中央社記者曾智怡台北9日電）中油今天表示，持續啟動油價平穩機制，明天凌晨零時起汽、柴油價格各調漲新台幣0.1元；以發油量最大的95無鉛為例，每公升價格升至30.8元。

參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.3元、95無鉛汽油每公升30.8元、98無鉛汽油每公升32.8元、超級柴油每公升26.8元。

中油表示，國際油價下跌，浮動油價調整原則的調價指標7D3B週均價下跌4.64美元，新台幣兌美元匯率貶值0.031元，計算跌幅為4.38%。

按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲1.6元及2.9元，但為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收1.2元及2.5元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.3元。

中油指出，雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收1.5元及2.8元，國內汽、柴油實際每公升價格各調漲0.1元。

中油表示，本週依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整的1.5元及2.8元均由中油吸收，113年累計至5月底止，共吸收約129.43億元。（編輯：林淑媛）1130609