大馬媒體讚台灣對穆斯林超友善 情侶度假理想選擇

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（中央社記者黃自強吉隆坡10日專電）台灣美景、美食與人文景觀受到大馬媒體大力讚揚，認為對穆斯林友好的台灣充滿活力和時尚，更是情侶度假的理想選擇，高雄六合觀光夜市是品嚐小吃的美食地圖。

台灣與馬來西亞交流密切，2019年雙邊互訪人次達83萬，其中馬來西亞赴台旅客有53萬7692人次，為東南亞來台的第一大入境市場，2023年赴台人次已恢復近疫前2019年的9成，為疫後東南亞地區最重要客源市場。

馬來郵報（Malay Mail）報導，台灣被認為是理想的穆斯林友好目的地之一，台灣的時尚和充滿活力的景觀不容忽視，除了在全球非伊斯蘭合作組織（OIC）目的地的穆斯林旅遊指數中排名前3名外，台灣也在清真旅遊平台HalalTrip的穆斯林友好目的地排行前5名。

大馬英文媒體分析，台灣近年來專注為穆斯林旅客提供更多清真食品和穆斯林友好設施是受大馬青睞主因，諸如台灣對穆斯林旅客備有在祈禱時所需要朝向的方向與祈禱墊的房間。

大馬媒體特別點名包括高雄寒軒國際大飯店、台北富士大飯店與西湖渡假村等在內的台灣各地飯店都致力提供友善穆斯林措施等服務。

在城市特色方面，台北市是現代與傳統結合典範，有古老的廟宇，也是世界最高建築之一台北101的所在地。台北更是購物愛好者天堂，有諸如士林夜市等知名夜市，高雄市六合觀光夜市也是品嚐小吃好去處。

報導將台中譽為「最浪漫的城市」，除有公園、湖泊和河流，也有咖啡館、博物館和藝術畫廊，成為情侶理想目的地，可以在台中公園划船遊覽，或新社賞櫻花與在烏日泡溫泉放鬆身心。

報導強調，台灣觀光單位對無論從城市景觀到自然保護區介紹，都讓這座面積3萬6197平方公里的島嶼展現出獨特且時尚風貌。（編輯：韋樞）1130610