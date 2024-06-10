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陳駿季：有農民守護才有台灣 定推農業基本法照顧

2024/6/10 19:46（6/10 20:33 更新）
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（中央社記者楊淑閔台北10日電）農業議題紛擾不斷，農業部長陳駿季在今天播放的廣播節目說，希望民眾在辦公室吹冷氣時記得農民在田裡打拚守護這片土地，才有台灣，農業部一定會推農業基本法，宣示照顧農民。

快樂聯播網廣播電台節目快樂心聲「空中立法院」單元，以「農產外銷及國內民生相關議題」為主題，於今天端午節播出專訪陳駿季內容。

農業議題從天災、菜價、產銷到出口等，總是話題不斷，陳駿季在專訪過程回應主持人的提問時強調，農業產銷3支箭就是內銷、外銷、加工，會持續推3支箭，且「會磨得比較利、射比較準」。

陳駿季說，希望民眾在辦公室辦公吹冷氣時，記得農民在田裡打拚，要互相體諒，呼籲外界看農民應體悟有他們對生態的維護、守護這片土地，才有台灣，這就是農民的貢獻，因此農業部這4年一定會推動農業基本法立法，表示政府對農業發展的企圖心，且會照顧農民。

陳駿季也說明，農業部除了這幾年推動農民職災保險等社會福利制度確保農民權益，農業基本法屬於最上位法，會規範怎麼確保農民所得、維持糧食安全，以及建設農村，彰顯政府對農業的重視。（編輯：管中維）1130610

#農業部長
#陳駿季
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