環部邀產官學研組SRF輔導團 擬6至8月進廠體檢

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（中央社記者張雄風台北11日電）環境部表示，現在正在邀集產官學研籌組SRF體檢輔導團，預計6月至8月走訪製造及使用廠，年底將會提出SRF發展白皮書，就產業整體狀況、改善方向進行規畫。

環境部長彭啓明為近日SRF爭議持續親上火線，今天在臉書強調自己是環境保護嚴厲的把關者，「不是劊子手」；重申接下來會對SRF製造廠及使用場進行全面體檢及產業輔導，建立產業健全體質。

環境部資源循環署長賴瑩瑩今天告訴中央社記者，目前正在籌組「SRF營運體檢輔導團」，將會邀集產官學研的專家，包含廢棄物、空污、燃料學等專長，預計6月至8月間會實際走訪SRF製造廠及使用廠，找出現有問題環節並提出因應對策。

賴瑩瑩進一步指出，經輔導團實際訪視後，預估今年底會發布「SRF發展白皮書」，將產業整體狀況、改善方向等進行規畫；有了大方向後再協助業者成立聯盟，從製造到使用端自立提出完整規範，促成產業良好發展。

環境部今天下午發布新聞稿表示，關於國內SRF（固體再生燃料），已於今年3月22日再次修正「固體再生燃料製造技術指引與品質規範」，比照國際ISO標準訂定加強料源管制。

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規範由廢棄物中篩選出非有害且具適燃性的廢紙、廢塑膠、廢木材等製成SRF；並建立產品分級制度，製造廠採3階段技術審查（書面、現勘、試運轉）及建立中央地方會審機制，提升審查品質；檢視料源、製造程序及販售流向各環節是否符合規定，提供給既有使用生煤當燃料的鍋爐使用。

另外，關於燃燒SRF可能衍生的空氣品質問題，環境部表示，現正檢討及整合相關法規，明定可使用SRF作為燃料設施形式為流體化床式鍋爐、水泥旋窯或符合再生能源管辦的發電設備，並應具備戴奧辛、粒狀物、硫氧化物及氮氧化物等污染防制設施；預計6月底前完成預告作業。（編輯：李亨山）1130611