內政部聯合稽查新竹3高樓 要求定期辦理公安申報

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北11日電）新竹晴空匯大火，造成2名消防員殉職。內政部今天說，部長劉世芳指派次長吳堂安率國土署、消防署啟動高樓層建築物公安聯合督導稽查，抽查3處高層建築物，要求所有權人定期辦理公安申報。

內政部晚間透過新聞稿表示，劉世芳特別指派吳堂安率國土署、消防署，啟動高樓層建築物公安聯合督導稽查，結合新竹縣工務處、消防局抽查3處高層建築物，針對建築物公共安全申報，以及消防設備檢修申報執行情形進行稽查。

內政部說，稽查是為了強化民眾危機意識，不以處罰為目的，要求所有權人定期辦理公安申報，並要求地方政府依相關規定辦理，同時了解地方並發現問題，責由國土署及消防署研議解決方案。

內政部表示，應儘速盤點高層建築物公共安全申報，如地方人力不足時，可結合公會力量執行檢查。今天抽查3處社區，都曾辦理公安申報發現缺失但未改善，提醒地方政府應持續追蹤改善情形；另消防安全設備檢修申報部分，都依規定檢修申報及改善缺失，消防局並追蹤複查完成。

內政部說，已要求各地方政府全面清查轄內16層以上，或高度50公尺以上集合住宅，針對高風險社區，例如未按時申報、樓層較高的集合住宅，組成建築、消防聯合稽查小組，依建築法與消防法要求所有權人或管理權人負起定期申報建築物公共安全檢查，以及設置與維護消防安全設備、定期申報其檢修結果的義務。

內政部表示，如有未依規定維護建築物合法使用與其構造及設備安全，或未辦理申報者，應依建築法及消防法等規定，進行限期改善或裁罰，以維護居住環境及生命安全。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，新竹晴空匯大火後，各界建議要將防火區劃納入住宅類的年度公共安全應檢查項目，國土管理署表示，這部分必須要進行綜合性考量，因建築物內的隱蔽處除非採破壞性檢查，不易察覺異狀，實務上要如何執行查核，卻又不會擾民，是需要召集各相關領域專家學者，就制度上可以如何設計及操作來進行研商。

國土署說，如果增設充電樁可能會破壞牆體或更動配電系統，接下來也會與地方政府的建管單位與台灣電力公司就如何確實驗收等議題進行討論。後續地方政府應有計畫地調整例行檢查與執行方式，確實達到公共安全檢查的實施目的。（編輯：翟思嘉）1130611