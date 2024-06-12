台大推數理預備線上課程 助準新生充實先備知識

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（中央社記者許秩維台北12日電）暑假將屆，台大今年再次推出「大學數理預備課程試辦計畫」，提供「微積分」、「普通物理學」及「普通化學」等3門線上課程，讓準大學新鮮人自學，以充實數理先備知識。

台灣大學今天發布新聞稿指出，大學數理預備課程試辦計畫（NTU Pre-U Program for Math and Science）今年邁入第2年，此預備課程透過台大NTU COOL平台進行非同步線上教學，不限修課人數及對象，課程內容涵括高中重點觀念複習、大學數理化基本原理教學、數理邏輯能力強化、專業英文學習能力養成等面向。

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預備課程提供「微積分」、「普通物理學」、「普通化學」等3門線上課程，鼓勵線上自學，準大學生及有興趣修讀的學生可至台大Pre-U課程計畫網頁查詢相關資訊和報名。

預備課程報名繳費期限為6月20日至8月20日，低收及中低收入戶學生享有學分費補助，線上修課時間為7月3日至9月13日，9月21日將舉辦學習評量測驗；修習預備課程且通過學習評量者，可取得電子版修課證明；台大學生完課且通過學習評量測驗者，還可獲得各科1學分。（編輯：李錫璋）1130612