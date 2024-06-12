台鐵蒸汽火車回歸只開行3趟次 行駛玉里到台東

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（中央社記者余曉涵台北12日電）台鐵今天宣布，2024年仲夏寶島號蒸汽火車今年7月起回歸，只開行3趟次，行駛花蓮玉里到台東，沿途停靠玉里、富里、池上、山里及台東等站。

台鐵今天發布新聞稿表示，2024年仲夏寶島號蒸汽火車於今天上午10時，統一開放民眾訂購3趟次行程。

台鐵說，今年度回歸由有「蒸機女王」之稱的CT273蒸汽機車頭附掛6節莒光號行駛玉里至台東，共開行3趟次，包含7月13日、7月27日、8月10日，沿途停靠玉里、富里、池上、山里及台東等站。

台鐵指出，乘著仲夏寶島號蒸汽火車遨遊花東縱谷，旅程中除拜訪有稻米之鄉美稱的富里站外，更停靠作家劉克襄形容為「傳說中到不了的車站」的山里站，一同造訪和車站一樣隱身在山谷裡的白色小教堂。

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台鐵說，每張票單一售價新台幣1388元，憑車票於搭乘日當天，更可獲得精美特製紀念品，另外為使旅客能順利參與活動，7月13日、7月27日、8月10日3天加開新自強號5262次，除郵輪網頁加購、也可於活動日前30日至開行前5日，憑2024仲夏寶島號4666次車票至各站售票窗口購買。

活動行程隔日加開新自強號5265次，旅客可於活動日前30日至開行前5日，憑2024仲夏寶島號4666次車票至各站售票窗口購買。（編輯：陳政偉）1130612