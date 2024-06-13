台鐵新柴電機車R200 6/19上線擔貨運重任

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（中央社記者汪淑芬台北13日電）台鐵公司去年新引進R200柴電機車已完成測試，19日將於花蓮投入營運，配置在花蓮及彰化機務段，擔任東部幹線及西部幹線貨運重任。

台鐵今天發布新聞稿，新購歐系R200高性能柴電機車歷經1年的嚴格測試與調整，19日正式投入營運，將配置於花蓮及彰化機務段，擔任東部幹線及西部幹線貨運重任。預期34輛新車陸續上線營運後，可有效提高貨運運輸安全及效率，降低運輸成本，增加貨商的滿意度及可用度。

台鐵指出，除一般貨車輸送外，R200也可強化鐵路軍事運輸、災害救援、事故搶修，並提升政策性鐵路運輸（例如配合蘇花改工程清運土方）效能。

台鐵說，R200首航活動預計19日於花蓮車站後站（主場地）與加祿站（副場地）二地連線辦理，其中花蓮車站部分除有全新R200外，更將同時展示台鐵現役的各式柴電機車，展現台鐵柴電機車世代交替、薪火相傳的意象。加祿站則以軍運為主軸。

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台鐵表示，R200是瑞士施泰德鐵路公司（Stadler Rail AG）於西班牙瓦倫西亞廠所生產的高性能柴電機車，搭載高達2700匹馬力的強大引擎，廢氣排放優於現行的移動污染源空氣污染物排放標準，達到歐盟第5期的環保要求。

台鐵並表示，R200柴電機車也是台鐵首次配備周邊攝影機的車種，可提供司機員車輛周邊環景影像，增進調車安全；另外，引擎過熱保護及自動噴射滅火裝置也通過歐盟防火測試標準，提供更高安全保障。（編輯：管中維）1130613