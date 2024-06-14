開箱老照片》華航啟用波音747客機

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（中央社網站）1975年（民國64年）6月14日：中華航空公司為啟用波音747客機，在台北國際機場舉行茶會招待各界參觀客機。

波音747是民航界最早的廣體客機，4具發動機加上機身前半段雙層設計，可載400多名旅客，上層座椅旁寬敞的空間設計成置物箱，頗受商務人士喜愛。在空中巴士A380問世之前，波音747是唯一的巨無霸飛機，其中一款747-400也被喻為「空中皇后」或「空中女王」，從1989年到2010年引領風騷逾20年。

747-400曾是包括華航、長榮航空在內，許多國內外航空公司的主力機種，但4具發動機的設計過於耗油，不符經濟及環保需求，逐漸被省油並使用更先進複合材料製造的777、787或空中巴士350取代，而COVID-19疫情也加速航空公司處理老舊大型飛機。華航最後的747-400客機 2021年走入歷史。

更多波音747的照片，在中央社影像空間。