開箱老照片》飛歌案催生工安改革

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（中央社網站）1966年（民國55年）6月15日：美國飛歌公司董事長費克斯主持台灣飛歌公司電子工廠落成典禮。

1960年代正值台灣經濟起飛，政府積極鼓勵外商來台投資，美商台灣飛歌電子公司是「外商投資條例」施行後第一家享受保稅制度的跨國公司。

美商飛歌（PHILCO）-福特公司看中當時台灣便宜的勞動力市場，選定在台北縣（今新北市）淡水鎮竹圍里設立電子廠，以裝配製造電視、音響，吸引了希望改善家庭經濟的女性勞動人口湧入工廠工作。

但在1972年，飛歌淡水竹圍廠的數十名女工因為吸入廠內對人體有劇毒影響的三氯乙烯、四氯乙烯導致急性肝炎症狀陸續住院，有5位因此不幸過世。同時，日商高雄三美、美之美電子廠等也相繼發生女工吸入三氯乙烯致患肝中毒的死亡案件，導致電子業女工人人自危。內政部衛生署因此針對全台電子產業展開一連串的工安檢查，嗣後並公布「空氣中有害物質容許濃度標準」、「有機溶劑中毒預防規則」等，積極催生「勞工安全衛生法」訂定。

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