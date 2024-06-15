唐獎第6屆得獎人 18日起連4天揭曉

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北15日電）唐獎第6屆得獎人將於18日起揭曉，連續4天依序公布永續發展、生技醫藥、漢學、法治獎，每個獎項獎金為新台幣5000萬元，表彰得主對世界做出的創新、實質貢獻及影響力。

唐獎每2年一屆，由潤泰集團總裁尹衍樑創辦，透過專業獨立評選委員會遴選得主，每個獎項獎金為5000萬元，包含1000萬元研究補助費。唐獎基金會將於6月18日的唐朝開國紀念日（唐朝於西元618年6月18日開國）起，每天上午10時舉辦中英文記者會，陸續公布4大獎項得主。

唐獎基金會指出，自從2014年頒發首屆以來，已誕生33名得主（包含3個非政府組織）。其中最特別的是，在過去5屆生技醫藥獎得主中，有3屆得主後續又摘下諾貝爾獎。

詹姆斯．艾利森（James P. Allison）、本庶佑（Tasuku Honjo）為癌症免疫療法帶來重大突破，於2014年獲得唐獎，隨後於2018年獲得諾貝爾獎。

伊曼紐．夏彭提耶（Emmanuelle Charpentier）、珍妮佛．道納（Jennifer A. Doudna）發展出CRISPR/Cas9基因編輯平台，於2016年獲得唐獎，2020年獲得諾貝爾獎。

德魯．魏斯曼（Drew Weissman）、卡塔林．卡里科（Katalin Karikó）成功開發mRNA技術，造就對抗COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）的疫苗，於2022年獲得唐獎，2023年獲得諾貝爾獎。（編輯：謝雅竹）1130615