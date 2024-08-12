農業部消基會產業同主張 保存期15天以上標長效乳

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（中央社記者楊淑閔台北12日電）紐西蘭乳品明年起輸台零關稅，立法院15日將召開公聽會討論相關議題。農業部今天表示，將與會，主張與消基會、產業一樣，應與14天效期國產鮮乳區隔，保存期15天以上標長效乳。

因應2025年紐西蘭乳品輸台零關稅，國產業者憂心相對低價、產品標示不明，將衝擊國內酪農產業生計。消基會7月也召開記者會，質疑市售飲料是否使用一般人認知的鮮乳，存在疑慮，影響消費者知的權益。

產業生計加上消費者權益，引發立委關注，8月15日立法院將召開公會聽會探討飲料是否使用國產鮮乳，訴求標示透明。

乳業協會、消基會日前接受中央社記者訪問時表示，主張保存期限14天以下標示鮮乳、超過14天標示長效乳，應修法明定。

農業部畜牧司副司長李宜謙告訴中央社記者，農業部會出席公聽會，目前有關如何標示的主張，將以第2度行文衛福部的內容為依據。

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相對於農業部第1次行文給衛福部曾建議保存期限30天以上為長效乳，第2次行文建議縮短為15天以上，李宜謙重申，農業部目前建議保存期限15天以上者，品名為長效乳，低於15天為鮮乳，與消基會、酪農產業及乳業協會的主張一樣。

由於衛福部相關修法預告已進入資訊彙整階段，之後會做公告，因此15日公聽會產、官、民間團體等是否有共識，備受關注。（編輯：管中維）1130812