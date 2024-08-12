早安世界》巴黎奧運台灣獲2金5銅 閉幕式林郁婷楊俊瀚掌旗
巴黎奧運台灣獲2金5銅 閉幕式林郁婷楊俊瀚掌旗
2024巴黎奧運11日於法蘭西斯體育場舉行閉幕式，台灣代表團由奪下拳擊隊史首金的好手林郁婷、田徑「最速男」楊俊瀚擔任掌旗官。閉幕式表演融入法國文化與滿滿的奧運元素，包括夜空中從天而降的金色航行者（Golden Voyager），靈感來自法國的巴士底監獄廣場七月柱上的「自由精靈」，另有奧運發源地希臘的國旗，羅浮宮館藏希臘神話中的勝利女神雕塑，所有元素結合碰撞。五環會旗交接部分，巨星湯姆克魯斯從高空垂降而下，一路跑上台後接過奧運會旗，下台時將旗幟插在摩托車後，帥氣騎出會場，傳往下屆奧運主辦城市洛杉磯。（看完整報導）
賴總統視訊恭賀林郁婷陳念琴 讚黃筱雯留在巴黎陪練「這精神很棒」
總統賴清德11日下午與林郁婷、陳念琴越洋視訊，恭喜兩人不畏艱難為台灣奪牌，為台灣拳擊史寫下新篇章。賴總統並說，選手黃筱雯因裁判誤判結果失去機會非常可惜，但黃筱雯沒有就此離開，而是留在巴黎協助培訓陪練，這精神很棒。林郁婷接受總統賀電時則表示，奪金後睡了一覺醒來，仍覺得不可思議，她也再次感謝所有力挺她的台灣人及拳迷。（看完整報導）
世界拳擊聯盟籲各國加入 確保2028奧運納入拳賽
國際拳擊總會因管理和財務問題失去國際奧會認可，巴黎奧運拳擊項目改由國際奧會負責。世界拳擊聯盟主席范德佛斯特呼籲各國拳擊協會加入，以確保2028年洛杉磯奧運納入拳擊比賽。范德佛斯特表示，唯一讓拳擊進入奧運的辦法是與可靠的國際管理機構合作。他強調，不能讓拳擊從奧運舞台消失，呼籲各國加入世界拳擊聯盟共同努力。（看完整報導）
政治獻金申報瑕疵挨批神隱 柯文哲今開記者會釋疑
民眾黨主席柯文哲坦承政治獻金申報有瑕疵，10日原訂出席公開行程的柯文哲，在活動前1小時突然取消行程，遭外界批評神隱。民眾黨指出，經過全面清查後，柯文哲今天下午將偕競選團隊成員舉行記者會，向社會大眾釋疑。（看完整報導）
美國總統大選 賀錦麗對台灣中國態度為何？川普對台立場利益至上
民主黨總統候選人賀錦麗在副總統任內多次代表美國出訪，是美國印太策略的熟面孔。從她過去對台灣、中國議題的發言，也可一窺她可能的外交政策。至於賀錦麗的對手川普則是反覆無常，從放話中國攻台就要炸北京，到要台灣砸錢「買」美國協防，可見川普國際觀重實利輕價值。（看完整報導）
澤倫斯基首度承認烏克蘭攻俄國領土 飛彈殘骸落庫斯克釀13傷
烏克蘭總統澤倫斯基10日首度承認，烏國軍隊向俄羅斯邊境庫斯克州發動突襲攻勢，他並指出：「烏克蘭正在證明自身確實能恢復正義，並確保對侵略者施加必要的壓力」。俄羅斯總統蒲亭將烏克蘭軍隊的襲擊視為重大挑釁。軍事分析家評論，烏軍攻勢讓克里姆林宮措手不及。（看完整報導）
中國空軍南海空域危險行為 菲律賓總統強烈譴責
中國空軍日前在黃岩島空域向菲國軍機的飛行路徑投擲照明彈，菲律賓總統小馬可仕11日對此表達「強烈譴責」，形容中方的行為「毫無道理、違法且魯莽」。另一方面，菲律賓軍方發言人也說，不會因中方的威嚇，而停止巡邏專屬經濟區。（看完整報導）
未來一週山區午後防大雨 15日起擴至平地
未來一週台灣山區將有午後雷陣雨，今天至14日山區局部大雨，15日後大雨範圍擴至平地。氣溫部分，14日之前高溫普遍為攝氏32至36度，15日起受大低壓帶影響，天氣轉不穩定，在降雨的情況下較不易有高溫發生。另外，輕颱瑪莉亞預計今天登陸日本，氣象署提醒赴日旅遊者留意颱風資訊。（看完整報導）
大堡礁海溫達400年最高 學者：台灣珊瑚也難倖免
國際期刊指出，澳洲大堡礁周圍海水溫度達400年來最高，威脅珊瑚礁生存。台大地質系國家講座特聘教授沈川洲認為，根據氣候模式預測，未來數十年全球暖化將持續惡化，海水溫度將會繼續上升。若真如此，大堡礁以及全球低緯度地區的珊瑚白化現象將會持續發生，並且愈加嚴重，台灣各島嶼的珊瑚也將無法倖免於白化和死亡。（看完整報導）
英仙座流星雨今晚閃耀夜空 月亮西沉後最適觀賞
三大流星雨之一的英仙座流星雨今天達到極大期，台北市立天文館指出，為了避免月光影響，晚間11時後為最佳觀賞時段，不僅每小時流星數上看百顆，還會有如火球般明亮的「火流星」出現。（看完整報導）
開箱老照片》世界大戲院見證台灣電影發展史
新世界戲院是台灣電影發展的重要歷史見證，曾經上映過包括「阿里山風雲」、「蚵女」、「悲情城市」等經典電影。1967年8月12日中影董事長胡建中主持第一大廈落成暨新世界大戲院重新開幕典禮。（看完整報導）
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