開箱老照片》台灣放寬骨髓來源移植首例

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（中央社網站）1993年（民國82年）8月13日：台北榮民總醫院進行台灣放寬骨髓移植來源移植首例手術。

骨髓移植是藉由造血幹細胞輸入到骨髓有異常的病人身上，以重建病患骨髓功能。

台灣在民國72年，由台大醫院骨髓移植團隊完成國內首例自體骨髓移植，但當時曾一度認為捐骨髓會傷身，以致往往誤了最佳治療時效，因此醫界呼籲成立骨髓銀行，修法開放骨髓移植來源。

民國82年5月18日立法院修正通過「人體器官移植條例」，放寬骨髓移植三等親限制，8月13日台北榮總進行放寬骨髓移植來源移植首例手術，也是港、台兩地首度合作，捐贈者是在上午九時，於香港瑪琍皇后醫院捐出骨髓血液，隨即冷藏後，由護士袁詠詩直接搭飛機護送來台。

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