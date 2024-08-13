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開箱老照片》台灣放寬骨髓來源移植首例

2024/8/13 07:00
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當醫護人員為受贈者進行骨髓移植手術時，病患舉行作出Ｖ字勝利手勢，重燃生命信心。中央社記者郭日曉攝 82年8月13日
當醫護人員為受贈者進行骨髓移植手術時，病患舉行作出Ｖ字勝利手勢，重燃生命信心。中央社記者郭日曉攝 82年8月13日
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（中央社網站）1993年（民國82年）8月13日：台北榮民總醫院進行台灣放寬骨髓移植來源移植首例手術。

骨髓移植是藉由造血幹細胞輸入到骨髓有異常的病人身上，以重建病患骨髓功能。

台灣在民國72年，由台大醫院骨髓移植團隊完成國內首例自體骨髓移植，但當時曾一度認為捐骨髓會傷身，以致往往誤了最佳治療時效，因此醫界呼籲成立骨髓銀行，修法開放骨髓移植來源。

民國82年5月18日立法院修正通過「人體器官移植條例」，放寬骨髓移植三等親限制，8月13日台北榮總進行放寬骨髓移植來源移植首例手術，也是港、台兩地首度合作，捐贈者是在上午九時，於香港瑪琍皇后醫院捐出骨髓血液，隨即冷藏後，由護士袁詠詩直接搭飛機護送來台。

想看更多骨髓移植的照片，立即到中央社影像空間。1130813

一位香港善心人士所捐出的骨髓，由榮總醫護人員從機場利用冰箱保存，十萬火急送回醫院。中央社記者郭日曉攝 82年8月13日
一位香港善心人士所捐出的骨髓，由榮總醫護人員從機場利用冰箱保存，十萬火急送回醫院。中央社記者郭日曉攝 82年8月13日
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