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泰雅族兒童歌聲驚豔義大利 榮獲大獎讓聽眾落淚[影]

2024/8/13 22:24（8/14 16:28 更新）
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新竹嘉興國小泰雅族兒童合唱團到義大利參加國際合唱大賽，獲得大賽獎第二名等多項殊榮。（圖取自嘉興國小暨義興分校合唱團臉書facebook.com）
新竹嘉興國小泰雅族兒童合唱團到義大利參加國際合唱大賽，獲得大賽獎第二名等多項殊榮。（圖取自嘉興國小暨義興分校合唱團臉書facebook.com）
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（中央社記者黃雅詩羅馬13日專電）台灣原住民兒童歌聲驚豔義大利，新竹嘉興國小泰雅族兒童合唱團日前到義大利參加國際合唱大賽，獲得大賽獎第二名等多項殊榮，還有義大利聽眾因孩童們的天籟美聲，當場感動落淚。

嘉興國小校長徐榮春今天帶著團員前來台灣駐教廷大使館參觀，使館特別準備冰棒給小朋友們消解暑氣，團員看到國旗飄揚都興奮拍照。徐榮春感性表示，最近義大利天氣很熱，團員必須穿著傳統族服表演相當辛苦，到大使館就像回家一樣。

新竹嘉興國小泰雅族兒童合唱團此次來義大利參加「第五屆安德烈·德爾維羅齊國際合唱大賽」（5th Andrea dei Verrocchio: International Choral Festival），獲得多項大獎。隨團成員包括泰雅族耆老頂定‧巴顏、指揮老師陳翰威與多位教師。

陳翰威介紹，團隊獲得最重要獎項是大獎賽第二名，另獲得分組比賽的民謠組金質第一、兒童組金質第二；在大會特別獎部分，團隊除了拿下「義大利歌曲最佳演唱」、「最佳音樂詮釋獎」，還有一名今年升國二的團員李元太，以超優美嗓音拿下「最佳男聲獨唱」。

陳翰威表示，他與義大利有特殊淵源，義大利是他的出生地，他很感謝上帝讓他有機會在26年後重返舊地，帶泰雅族孩童出國比賽過程，讓他覺得「學到的比教導的更多」，包括讓他找回學音樂的初衷，從孩童身上看見音樂的單純，音樂呈現除了要努力練習，還要用心靈誠實將歌聲傳遞。

新竹嘉興國小泰雅族兒童合唱團11日在佛羅倫斯的「聖十字教堂」（Basilica di Santa Croce）內盛大演出，也獲得許多好評，佛羅倫斯台灣同鄉會長吳家琪等多名台灣僑胞專程前往捧場。

獲得「最佳男聲獨唱獎」殊榮的李元太分享，他印象最深刻的事之一，是在音樂會表演時，有一對義大利夫婦看見合唱團走過去時就哭了，「他們覺得我們的聲音很棒。」（編輯：陳承功）1130813

新竹嘉興國小泰雅族兒童合唱團到義大利參加歌唱比賽拿下多項大獎，嘉興國小校長徐榮春（前排中穿紅背心者）13日率團參觀駐教廷大使館，希望分享這份光榮與喜悅。中央社記者黃雅詩羅馬攝 113年8月13日
新竹嘉興國小泰雅族兒童合唱團到義大利參加歌唱比賽拿下多項大獎，嘉興國小校長徐榮春（前排中穿紅背心者）13日率團參觀駐教廷大使館，希望分享這份光榮與喜悅。中央社記者黃雅詩羅馬攝 113年8月13日
#台灣
#泰雅族
#義大利
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