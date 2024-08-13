泰雅族兒童歌聲驚豔義大利 榮獲大獎讓聽眾落淚[影]

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（中央社記者黃雅詩羅馬13日專電）台灣原住民兒童歌聲驚豔義大利，新竹嘉興國小泰雅族兒童合唱團日前到義大利參加國際合唱大賽，獲得大賽獎第二名等多項殊榮，還有義大利聽眾因孩童們的天籟美聲，當場感動落淚。

嘉興國小校長徐榮春今天帶著團員前來台灣駐教廷大使館參觀，使館特別準備冰棒給小朋友們消解暑氣，團員看到國旗飄揚都興奮拍照。徐榮春感性表示，最近義大利天氣很熱，團員必須穿著傳統族服表演相當辛苦，到大使館就像回家一樣。

新竹嘉興國小泰雅族兒童合唱團此次來義大利參加「第五屆安德烈·德爾維羅齊國際合唱大賽」（5th Andrea dei Verrocchio: International Choral Festival），獲得多項大獎。隨團成員包括泰雅族耆老頂定‧巴顏、指揮老師陳翰威與多位教師。

陳翰威介紹，團隊獲得最重要獎項是大獎賽第二名，另獲得分組比賽的民謠組金質第一、兒童組金質第二；在大會特別獎部分，團隊除了拿下「義大利歌曲最佳演唱」、「最佳音樂詮釋獎」，還有一名今年升國二的團員李元太，以超優美嗓音拿下「最佳男聲獨唱」。

陳翰威表示，他與義大利有特殊淵源，義大利是他的出生地，他很感謝上帝讓他有機會在26年後重返舊地，帶泰雅族孩童出國比賽過程，讓他覺得「學到的比教導的更多」，包括讓他找回學音樂的初衷，從孩童身上看見音樂的單純，音樂呈現除了要努力練習，還要用心靈誠實將歌聲傳遞。

新竹嘉興國小泰雅族兒童合唱團11日在佛羅倫斯的「聖十字教堂」（Basilica di Santa Croce）內盛大演出，也獲得許多好評，佛羅倫斯台灣同鄉會長吳家琪等多名台灣僑胞專程前往捧場。

獲得「最佳男聲獨唱獎」殊榮的李元太分享，他印象最深刻的事之一，是在音樂會表演時，有一對義大利夫婦看見合唱團走過去時就哭了，「他們覺得我們的聲音很棒。」（編輯：陳承功）1130813