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開箱老照片》哈雷與派翠克 掀起無尾熊可愛旋風

2024/8/14 07:00
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台北市立木柵動物園的無尾熊哈雷，首次與民眾見面。中央社實習記者陳乃菁攝　88年8月14日
台北市立木柵動物園的無尾熊哈雷，首次與民眾見面。中央社實習記者陳乃菁攝　88年8月14日
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（中央社網站）1999年（民國88年）8月14日：從澳洲黃金海岸來台的無尾熊哈雷與派翠克，首度在台北木柵動物園亮相，吸引熱情民眾前來一睹風采。

哈雷與同父異母的哥哥派翠克，來自黃金海岸市的庫倫賓保護區，是第一批來到台灣的無尾熊。為了迎接牠們，台北市立動物園先是耗資數千萬打造適合的場館、種植6000株的尤加利樹，也派出獸醫與保育員前往澳洲學習照顧技巧。

經過多年準備，終於通過澳洲政府許可，哈雷與派翠克在88年7月底飛抵台灣，8月14日正式與民眾見面，當天清晨開始就有人排隊等著一睹無尾熊的可愛模樣，人潮綿延4公里，一週內湧進約38萬參觀人次。但哈雷與派翠克大都躲在樹枝和尤加利樹葉間睡大覺。

雖然哈雷已於93年11月1日因鼻腔癌遭安樂死，派翠克也於105年10月10日以19歲高齡病逝，牠們可愛的身影令人難忘。

想看更多無尾熊哈雷、派翠克的照片，立即到中央社影像空間。1130814

爭睹無尾熊的民眾，在館外大排長龍。中央社記者王遠茂攝　88年8月14日
爭睹無尾熊的民眾，在館外大排長龍。中央社記者王遠茂攝　88年8月14日
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