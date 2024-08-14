北科大育AI跨域人才 113學年起大一生必修AI課

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（中央社記者許秩維台北14日電）因應AI潮流，台北科技大學今天宣布，113學年起大學部新生必修人工智慧相關課程，希望將AI工具應用融入專業課程，培養學生成為善用AI的跨域人才。

北科大發布新聞稿指出，北科大自112學年起推動「生成式AI導入教學計畫」，希望教師透過生成式AI探索創新教學應用工具及方法，如教師導入至少2項生成式AI工具、導入3次以上課堂，將給予經費補助或教學彈薪點數鼓勵。

北科大副校長楊士萱表示，為協助學生有能力應用AI解決其領域問題，北科大將各系必修的程式設計課程轉型，以涵蓋AI思維與運算思維，並開設以AI為核心知能的課程、校院級AI專業課程等，例如AI相關微學程，由學生自主規劃合適的學習歷程。

北科大電機工程系教師張致遠將生成式AI融入「數位訊號處理」課程，鼓勵學生使用各式生成式AI工具，結合課堂討論與實踐，並彙整學生的使用方法與經驗，整理出班級的「生成式AI使用教戰守則」。

在「網路創業」課程中，需要傳授創新創業廣泛的知識與技能，北科大工業工程與管理系教師尹秦清利用生成式AI，協助學生在創意生成、產品設計、行銷內容創作等方面提高效率。

北科大教務長黃育賢提到，校內有9名教師以生成式AI導入創新教學，獲教育部核定通過113年教學實踐研究計畫，涵蓋人文藝術及設計、工程、商業及管理、教育等多元學門，希望將AI工具應用融入專業課程，培養學生成為善用AI的跨域人才。（編輯：管中維）1130814